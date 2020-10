Frosinone: sindaco Ottaviani consegna a ministro Azzolina petizione su banchi e un sudario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della visita del ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, tenutasi questa mattina presso l'istituto agrario di Frosinone, intenta a presiedere alle operazioni di vendemmia da parte degli studenti, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha consegnato alla responsabile nazionale della Pubblica Istruzione una petizione e un sudario, ricamato a mano. "Nella petizione - si legge in una nota - il sindaco ha ribadito la necessità della fornitura urgente dei banchi monoposto, ancora non effettuata per circa 1.000 unità all'interno delle scuole del capoluogo, evidenziando anche la opportunità, in ordine al rispetto del distanziamento interpersonale, dell'istituzione dei doppi turni scolastici, finanziando le ore aggiuntive del personale docente e non docente, attraverso le risorse del Recovery fund". (segue) (Com)