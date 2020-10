Frosinone: sindaco Ottaviani consegna a ministro Azzolina petizione su banchi e un sudario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo, Ottaviani "ha omaggiato la Azzolina di un piccolo asciugamani (definito, nel linguaggio aulico, più comunemente, sudario), in cotone, ricamato a mano da alcune artigiane locali, con la dedica celebrativa dell'evento della vendemmia effettuata, recante la scritta "Alla Azzolina, per aver scoperto il gusto della fatica, nell'agricoltura". Il sindaco Ottaviani, alle domande dei giornalisti relative al dono del sudario, ha risposto laconicamente: 'Alcune volte, la forma e la sostanza ruotano attorno alle virgole. Del resto, la scuola, in questo momento, ha bisogno di risorse straordinarie, e non si può accontentare di briciole finanziarie' ". (Com)