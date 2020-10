Migranti: videconferenza tra von der Leyen e Mitsotakis, sistema sia prevedibile ed equo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema di gestione della migrazione prevedibile, equo e resiliente, con il giusto equilibrio tra condivisione delle responsabilità e solidarietà e la piena protezione dei valori europei e dei diritti fondamentali, compreso il diritto di asilo. E' il punto su cui convergono la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, che oggi hanno avuto una videoconferenza invece dell'incontro inizialmente previsto ad Atene. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che von der Leyen e Mitsotakis si sono impegnati a lavorare insieme in questa direzione sulla base delle proposte della Commissione europea per il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e, a questo proposito, Mitsotakis ha sottolineato la necessità che il nuovo Patto affronti adeguatamente le pressioni imposte agli Stati in prima linea. Entrambe le parti hanno sottolineato la continua urgenza della situazione sull'isola di Lesbo a seguito degli incendi nel campo di Moria, hanno elogiato il rapido lavoro dei primi soccorritori greci e hanno riconosciuto il ruolo chiave dell'assistenza europea immediata. (segue) (Beb)