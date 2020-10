Migranti: videconferenza tra von der Leyen e Mitsotakis, sistema sia prevedibile ed equo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Von der Leyen e Mitsotakis hanno ricordato i significativi sforzi congiunti negli ultimi 9 mesi per alleviare il sovraffollamento e migliorare le condizioni sulle isole, anche attraverso il programma europeo per ricollocare i minori non accompagnati, pur riconoscendo che è necessario più lavoro per garantire la protezione di coloro che sono sulle isole, così come affrontare l'impatto sulle comunità locali che hanno subito notevoli pressioni negli ultimi anni. A tale riguardo, i due si sono impegnati a sostenere il lavoro della Task Force creata dalla Commissione per mettere in atto un progetto pilota congiunto per gestire i processi di migrazione e asilo, anche mediante la creazione di nuove strutture adeguate a Lesbo. Questo, ha aggiunto l'esecutivo europeo, è un riflesso delle proposte del nuovo Patto, che ricordano sia la necessità di un continuo rafforzamento del sistema greco di migrazione e asilo in linea con i principi europei, sia la solidarietà europea. (segue) (Beb)