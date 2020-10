Migranti: videconferenza tra von der Leyen e Mitsotakis, sistema sia prevedibile ed equo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione di von der Leyen e Mitsotakis si è concentrata anche sulla strategia per garantire che la Grecia e l'intera Unione europea possano uscire più forti, sia economicamente che socialmente, dall'attuale pandemia. E' stato sottolineato che, come gli altri Stati membri, la Grecia trarrà grandi benefici da Next Generation Eu, compreso il Recovery and Resilience Facility che mira a sostenere le priorità comuni dell'Ue insieme ai requisiti specifici degli Stati membri. Von der Leyen e Mitsotakis hanno accolto con favore la continua stretta cooperazione tra la Grecia e la Commissione e attendono con interesse la presentazione del progetto di proposta del piano di ripresa e resilienza della Grecia nelle prossime settimane. Entrambe le parti hanno espresso la convinzione che questo piano rifletterà un'ambiziosa riforma e un programma di investimenti verso una crescita più verde, più digitale e inclusiva a vantaggio del popolo greco, in particolare delle giovani generazioni. (segue) (Beb)