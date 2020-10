Lavoro: Sala, sgradevole che sindacati attacchino mentre annunciamo mille assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho trovato assolutamente sgradevole e sbagliato il richiamo dei sindacati, soprattutto fatto nel giorno dopo l'annuncio di mille assunzioni. Se la regola è che qualcuno può sempre essere all'attacco e qualcuno deve difendersi e trovare delle soluzioni, non è così che si stabiliscono dei rapporti. Quindi ho trovato assolutamente sbagliata, sgradevole e inappropriata questa uscita dei sindacati". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i giornalisti a margine della commemorazione delle vittime dell'incidente aereo a Linate avvenuto l'8 Ottobre 2001 commentando le dichiarazioni dei sindacati che chiedono al comune di essere più attivo su lavoro e sfratti. "Lo voglio dire con estrema decisione - ha proseguito Sala - in un momento in cui tutti licenziano e noi siamo qua a ipotizzare assunzioni, ci vengono a dire 'non fate nulla'. Le regole non sono così, nella vita non c'è chi attacca e chi si difende. Questo è il momento della collaborazione. Io collaboro se ci sono le condizioni per collaborare, altrimenti ognuno arriverà alle sue conclusioni". "Il problema degli sfratti è un grande problema - ha evidenziato il sindaco - ma il punto è che qualcuno mi suggerisca come noi possiamo intervenire, perché io sono disponibilissimo". Sala ha poi sottolineato che "in realtà è difficile per il Comune inserirsi in un contratto tra privati, io tecnicamente non so quale sia la via. Se qualcuno avesse suggerimenti affinché noi si possa entrare in campo, sarei più che felice, perché questo è un tema". Il sindaco ha poi concluso ricordando che "c'è anche un tema di tanti che devono abbandonare le case perché non ce la fanno più. Questo è un problema delle grandi città. Ne sto anche parlando con il governo e una formula adatta non la stiamo trovando e non mi risulta che la trovino neanche in altri Paesi".(Rem)