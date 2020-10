Ambiente: Assorimap, da Corte dei conti Ue allarme su possibile mancato riciclo plastica da imballaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap), Walter Regis, si augura che "l’allarme lanciato oggi dalla Corte dei conti europea, sul possibile mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel 2025, faccia aprire gli occhi alla politica italiana che si accinge a varare il Recovery plan con l'introduzione di misure sostegno del settore". Regis prosegue in una nota: "L’analisi condotta dalla Corte dei conti Ue è quanto da anni il nostro settore sta evidenziando: il quantitativo di plastica a riciclo è nettamente inferiore di quella che va ad incenerimento nonostante le aziende in Italia siano tra le più competitive in Europa. Già durante il lockdown - conclude sempre Regis - era stata sollevata la questione di un eccesso di produzione di materiali di plastica, che non erano compresi dal ciclo di recupero, aumentando notevolmente l'avvio in discarica". Assorimap rappresenta il 49 per cento delle aziende di riciclo in Italia. (Com)