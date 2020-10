Algeria-Spagna: al via Business forum co-presieduto dai premier Djerad e Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro algerino Abdelaziz Djerad ha ricevuto quest’oggi ad Algeri l’omologo spagnolo Pedro Sanchez con il quale sta co-presiedendo i lavori del Business forum algerino-spagnolo, alla presenza delle delegazioni ufficiali dei due Paesi e di una cinquantina di imprenditori ed esponenti delle organizzazioni dei datori di lavoro. "Le aziende spagnole troveranno in Algeria le condizioni ideali per promuovere i loro futuri investimenti e speriamo che il prossimo forum di Madrid sia all'altezza delle nostre ambizioni e della cooperazione algerina-spagnola", ha dichiarato Djerad, in apertura del forum. Energia, immigrazione, sicurezza e lotta al terrorismo sono i temi principali che verranno discussi in occasione della visita di due giorni ad Algeri del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez. Il capo dell’esecutivo di Madrid guida una delegazione ufficiale, composta anche da imprenditori spagnoli, giunta ieri nel paese nordafricano. Sanchez incontrerà anche il capo dello Stato, Abdelmadijid Tebboune. L’Algeria è un partner strategico della Spagna, soprattutto in materia economica, in particolare nel settore dell’energia, considerando che oltre la metà del gas importato dal paese iberico proviene dall’Algeria. Ieri, intanto, è stato raggiunto un accordo per rivedere i termini commerciali dei prezzi, volumi e durata dei contratti di fornitura di gas tra la spagnola Naturgy e l’algerina Sonatrach. (Ala)