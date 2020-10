Milano: presidio della Lega contro la moschea di via Novara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha organizzato oggi un presidio contro l'apertura di una moschea in via Novara, a Milano. "Abbiamo ribadito il nostro 'no' alla moschea voluta dal Comune di Milano contro il parere del Consiglio comunale", spiega in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale. "Tutti - prosegue - avete letto le gravi minacce di morte e stupro di cui sono stata oggetto: c'è chi, evidentemente, vuole ridurre la nostra libertà di parola e di pensiero. Il Pd milanese dovrebbe fare delle riflessioni approfondite prima di aprire nuove moschee, tra l'altro con l'opposizione dei cittadini, senza pensare di chiudere quelle irregolari. Noi chiediamo regole, sicurezza, controlli, legalità, rispetto delle donne, la fine degli abusi in città. Lo facciamo senza nasconderci, con orgoglio, con convinzione. Lo facciamo perché teniamo alla nostra storia, alla nostra cultura, alle nostre tradizioni, ai nostri valori". "Oggi la Lega - commenta Stefano Bolognini, commissario provinciale del Carroccio - è scesa in piazza contro l'apertura di nuove moschee a Milano. E per esprimere solidarietà a Silvia Sardone che ha ricevuto minacce di morte e insulti pesantissimi per essersi dichiarata contro la nuova moschea in via Novara. Gli attacchi e le minacce confermano che le moschee sono spesso centri di odio, violenza e fanatismo. Mi lascia senza parole che un consigliere comunale venga minacciato di morte e il sindaco non esprima solidarietà". (com)