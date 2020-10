Infrastrutture: Starace (Enel), serve capacità realizzare progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Ceo di Enel, Francesco Starace, per portare a termine un vasto piano di infrastrutture, grazie anche ai fondi in arrivo dall'Europa, è necessario riformare "la governance" perché bisogna avere "la capacità di scaricare a terra i progetti: su questo dobbiamo lavorare" poiché serve "un progetto di riforma" del sistema. Parlando nel corso di "Ey Capri 2020", Starace ha sottolineato il rischio, fra qualche anno, "di trovarci a dire: è passato un treno e non siamo saliti". (Rin)