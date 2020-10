Francia: denuncia personale medico, nell'Ile-de-France nessun aumento posti letti in rianimazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione parigina dell'Ile-de-France oggi non ci sono più letti nei reparti di rianimazione rispetto a quelli disponibili a marzo. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2" Philippe Juvin professore di medicina e responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Georges Pompidou, a Parigi. Per Juvin l'uscita dalla quarantena cominciata la primavera scorsa è stata un fallimento. "Forse quelli che ci governano hanno scommesso sul fatto che non ci sarà una risalita dell'epidemia. Quando si governo, non si possono fare delle scommesse", ha detto il professore. "C'erano meno medici attivi in Francia nel 2017 che nel 2007" spiega Juvin, ricordando che la popolazione è "più importante, più vecchia e più malata". "C'è un deficit cronico di manodopera", ha poi aggiunto. (Frp)