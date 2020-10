Formia: comune, sopralluogo per ritrovamenti archeologici a distributore Eni via Emanuele Filiberto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le operazioni di bonifica avviate nei mesi scorsi da Eni Spa del proprio distributore in via Emanuele Filiberto presso la chiesa di San Giovanni nel comune di Formia, sono emersi alcuni reperti di interesse archeologico. "Opus reticolato, basati e opus incerto - si legge in una nota - hanno fatto si che Eni interessasse la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti e il comune di Formia e iniziasse le operazioni di verifica del sito. Nella mattinata di oggi si è svolto, alla presenza del sindaco Villa, un primo sopralluogo al termine del quale, la Soprintendenza nella figura di Gianluca Melandri funzionario archeologo, ha chiesto ai rappresentanti Eni di ampliare i lavori di verifica. Inoltre l'Amministrazione comunale, la Soprintendenza ed Eni apriranno nelle prossime settimane un tavolo di confronto per verificare i possibili sviluppi del sito, ampliarne le conoscenze archeologiche e soprattutto pianificare gli interventi sull'intera area".(Com)