Spagna: Tribunale giustizia annulla restrizioni anti-Covid del governo nella Comunità di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Corte di giustizia di Madrid (Tsjm) ha accolto il ricorso presentato dalla regione contro le nuove misure restrittive anti-Covid imposte dal governo spagnolo alla capitale e ad altri nove comuni, dal 26 settembre scorso, in quanto lederebbero i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini. Secondo il Tribunale, un provvedimento analogo può verificarsi solo se lo stato di emergenza viene approvato previamente dal Congresso dei deputati. La Camera contenzioso-amministrativa di Madrid, dunque, non ha tenuto conto della posizione della Procura della Repubblica, che il 6 ottobre scorso aveva sostenuto che le restrizioni all'entrata e all'uscita nei territori possono essere "adottate sulla base di una legislazione sanitaria statale e autonoma". Con questo ragionamento, la Procura della Repubblica aveva escluso, dunque, la necessità di applicare lo stato di emergenza. Con questa sentenza le autorità di Madrid non potranno limitare la circolazione dei cittadini tra i comuni, imponendo sanzioni economiche, come era previsto, ma potrà solo formulare delle raccomandazioni. (Spm)