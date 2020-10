Lavoro: Sala, pronti ad allargare giorni di smart working per dipendenti Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano potrebbe aumentare i giorni di lavoro in smart working per i suoi dipendenti, se la situazione dovesse richiederlo. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della commemorazione delle vittime dell'incidente aereo dell'8 ottobre 2001 a Linate. Rispondendo a chi gli ha fatto notare che in Germania vengono concessi 24 giorni all'anno, Sala ha replicato che "dipende dalla formula: noi concediamo 6 giorni al mese e secondo me sono abbastanza significativi, ma sono tutte formule che vanno riadattate al momento". Il sindaco si è detto poi "disponibilissimo anche ad allargare se servisse, alla fine mi pare che ci sia un consenso a muoversi in quel modo". "Con il mio richiamo rispetto allo Smart working, fatto magari anche in maniera impropria, prima delle vacanze - ha ricordato Sala - volevo dire che questa è una finestra temporale in cui si può avere più libertà. Credo ci sia bisogno di grandissima flessibilità, perché io non sono di quelli che pensavano che tra due o tre mesi questa faccenda sarebbe finita, sarà più lunga e quindi bisogna essere pronti a modulare l'intervento per quella che è la situazione". (Rem)