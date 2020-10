Ue: Misiani, su Recovery fund servono piani credibili ispirati ad una visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla destinazione delle risorse del Recovery fund permane la tempistica delineata con l'accordo dello scorso luglio: la presentazione ufficiale dei piani è prevista all'inizio del prossimo anno, e i fondi arriveranno all'inizio del prossimo anno. Così Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, intervenuto oggi a "Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro" di Pwc. "La tempistica tuttavia rimane legata alla capacità progettuale degli Stati, dal momento che da Bruxelles non arriva Babbo Natale a dispensare risorse a pioggia: servono piani ispirati ad una visione e con meccanismi di monitoraggio molto precisi", ha spiegato, aggiungendo che l'Italia non ha "un'esperienza bellissima" riguardo l'utilizzo delle risorse europee. "A fronte di ciò è fondamentale un cambio di passo radicale rispetto alle esigenze del passato, per costruire piani credibili e garantire un utilizzo rapido delle risorse", ha concluso. (Ems)