Roma: aggredisce dipendente di minimarket dopo averlo accusato di furto, arrestato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In realtà le successive indagini hanno rivelato che un equipaggio dei carabinieri il giorno prima dell'aggressione era intervenuto nelle vicinanze del minimarket per sedare una discussione tra l'aggressore ed altri stranieri, ma di fatto i militari non avevano riscontrato che fossero stati consumati furti. Il nigeriano, il giorno seguente, credendo che la sottrazione del portafoglio fosse opera del personale del minimarket, era tornato nel negozio e, dopo aver comprato una bottiglia di birra, è uscito dal locale. Dopo aver finito la birra è rientrato e, dopo aver rovesciato alcuni espositori di merce, con un frammento della bottiglia appena acquistata, ha aggredito la vittima colpendola alcune volte. La squadra di Polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura, da subito ha avviato le indagini che hanno permesso all'Autorità giudiziaria di emettere ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del nigeriano. (Rer)