Usa: sondaggio “Cnn”, Harris vincitrice del confronto con Pence

- Sarebbe stata la senatrice democratica Kamala Harris a vincere il confronto di ieri sera a Salt Lake City con il vice presidente Mike Pence, secondo dibattito in vista delle elezioni del prossimo 3 novembre dopo quello della scorsa settimana tra il presidente in carica Donald Trump e il candidato Dem Joe Biden a Cleveland, in Ohio. Lo indicano gli “instant poll” dell’emittente “Cnn”, sondaggio condotto tra 609 elettori registrati che hanno assistito all’evento. Il 59 per cento degli intervistati afferma di aver preferito la performance della Harris, mentre il 38 per cento sostiene che Pence abbia avuto la meglio sulla senatrice. Si tratta tuttavia di una rilevazione fortemente influenzata dal genere degli intervistati: per le donne la Harris ha infatti vinto il duello con Pence con un margine di 69 a 30; tra gli uomini il distacco si riduce fortemente (48 a 46). Il dibattito sembra inoltre aver permesso alla senatrice californiana di incrementare la propria popolarità: nelle interviste antecedenti l’evento, il 56 per cento degli elettori affermava di avere un’opinione positiva dell’ex procuratrice, percentuale salita al 63 per cento dopo il dibattito. Per quanto riguarda Pence, invece, i giudizi positivi sono rimasti fermi al 41 per cento. La Harris ha migliorato la propria popolarità sia tra gli uomini (dal 49 al 56 per cento) che tra le donne (dal 63 al 70 per cento), e persino tra i sostenitori del presidente Trump (dal 4 al 12 per cento). (segue) (Nys)