Usa: sondaggio “Cnn”, Harris vincitrice del confronto con Pence (2)

- Tuttavia, la maggior parte degli elettori che hanno assistito al dibattito dichiara di non aver cambiato la propria intenzione di voto dopo ieri sera. Entrambi i protagonisti sono considerati qualificati per la presidenza: il 65 per cento degli intervistati afferma che Pence avrebbe le qualità per assumere la guida della Casa Bianca se questo fosse necessario; il 63 per cento dice lo stesso di Kamala Harris. Quest’ultima, secondo il 64 per cento, è risultata più incisiva nel difendere il proprio “compagno di ticket”. Il dibattito di ieri sera è considerato dagli osservatori particolarmente importante, dal momento che sul prossimo confronto tra i candidati alla presidenza, in programma il 15 ottobre, pende ancora l’incognita della convalescenza di Trump dal Covid-19. Secondo il 47 per cento degli intervistati nel sondaggio “Cnn” il dibattito dovrebbe tenersi con i due protagonisti in remoto, mentre il 32 per cento ritiene che l’evento debba tenersi in presenza dei candidati come da programma. Infine, il 20 per cento crede sia meglio che il dibattito venga annullato. (segue) (Nys)