Usa: sondaggio “Cnn”, Harris vincitrice del confronto con Pence (3)

- Durante il confronto di ieri, che è stato ospitato dall’Università dello Utah a Salt Lake City a partire dalle 21 ora locale, i due avversari si sono dati battaglia su una molteplicità di temi: dalla gestione della pandemia e dell’economia, sino alla politica estera e all’assetto istituzionale dello Stato. Il dibattito è iniziato con un duro confronto in merito alla pandemia di coronavirus: Harris ha esordito citando i dati relativi alle morti da Covid-19 negli Usa e alla disoccupazione, presentandoli come un fallimento personale del presidente in carica, Donald Trump. La gestione della crisi da parte di Trump, ha detto Harris, è “il più grande fallimento di qualunque amministrazione presidenziale nella storia del nostro paese”. Harris non ha però risposto direttamente al quesito del moderatore, in merito a quale differente approccio all’emergenza adotterebbe una amministrazione presidenziale democratica. Pence ha replicato proprio a questo proposito, affermando che i piani del candidato democratico per la lotta al coronavirus assomigliano molto a quelli di Trump; il vicepresidente in carica ha accusato Biden di plagio, per aver mutuato da Trump una serie di slogan e proposte politiche, inclusa l’attenzione promessa al sostegno della manifattura Usa. (segue) (Nys)