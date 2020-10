Agricoltura: prosegue collaborazione Enapra-Confagricoltura su digitalizzazione filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto il successo della collaborazione con L'Osservatorio Smart Agrifood (School of Management del Politecnico di Milano e Laboratorio RISE dell'Università degli Studi di Brescia), Enapra prosegue anche quest'anno con l'obiettivo di contribuire alla comprensione delle innovazioni digitali che stanno trasformando la filiera agricola e agro-alimentare. I partner - si legge in una nota - partecipano a una serie di ricerche volte ad acquisire conoscenze e spunti per lo sviluppo del digitale nelle aziende e nelle filiere. Il questionario online che Enapra propone è: "Agricoltura 4.0: a che punto siamo?" finalizzato a comprendere la diffusione dell'utilizzo delle soluzioni di Agricoltura 4.0 in Italia, il livello di conoscenza su questi temi da parte delle aziende agricole e le differenze nei fabbisogni espressi e nelle criticità affrontate o attese. Il questionario è rivolto quindi a tutte le aziende agricole italiane, sia a quelle che già fanno uso delle soluzioni di Agricoltura 4.0, sia a quelle che non le hanno ancora adottate o che non conoscono questo paradigma.(Com)