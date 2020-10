Fase 3: Antonelli (Ey), fondi europei grande occasione per cambiare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi in arrivo per l'Italia con il Recovery fund e gli altri interventi a livello europeo, sono "una grande opportunità, possiamo cambiare il nostro futuro e renderlo migliore". Ne è convinto Massimo Antonelli, amministratore delegato di Ernst e Young Italia, secondo cui è un momento "difficile" ma "abbiamo l'opportunità cambiare il Paese, le aziende". Parlando nel corso di "Ey Capri 2020", Antonelli ha sottolineato che per cambiare il nostro Paese "ci sono tre fattori abilitanti". Il primo è la pubblica amministrazione, che deve essere "efficiente per diventare la cinghia di trasmissione rispetto alla spesa di questa quantità enorme di denaro in arrivo". Va poi ristabilito "in maniera diversa" il rapporto fra pubblico e privato, "il ruolo delle imprese". Infine, il terzo ed ultimo fattore abilitante, è quello "della scuola e della formazione più in generale", ha spiegato. (Rin)