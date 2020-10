Commercio: Fiepet-Confesercenti Roma, Raggi riapra ztl, persi 45 per cento incassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni difficili dove l'aumento dei contagi da Covid va guardato con grande attenzione, crediamo che un ipotetico ritorno al lockdown vada scongiurato e ciò sarà possibile solo se ognuno, nel proprio ruolo, istituzioni e associazioni di categoria mettano in campo proposte di buon senso, condivise e di responsabilità". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "L'idea che circola in queste ore circa la possibilità di scaglionare l'orario dei negozi è un palliativo, una misura insufficiente che non porterà risultati concreti se non penalizzare anche una volta alcuni comparti come la ristorazione, i bar, gelaterie e pizzerie. Gli assembramenti, come hanno evidenziato tutti i media in queste settimane, accadono in strada fuori dai locali mentre all'interno le regole di distanziamento sociale vengono fatte rispettare. Il problema è arginare il fenomeno movida, e su questo la Fiepet-Confesercenti ha chiesto più controlli da parte degli organi preposti. In relazione, invece, agli assembramenti sui mezzi di trasporto pubblico, la riapertura della Ztl garantirebbe sia un flusso più regolare ed ordinato che una boccata d'ossigeno per le attività del centro storico, oggi in difficoltà con calo di fatturato che segna un -45 per cento di incassi. Senza indotto economico la Capitale si ferma. La sindaca Raggi ci ascolti, accolga le nostre istanze, aiuti il commercio romano a ripartire", conclude la nota.(Com)