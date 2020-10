Onu: vice segretaria generale Mohamed, presidenza italiana G20 sia incentrata su sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza italiana del G20 nel 2021 ha un ruolo fondamentale per rilanciare l’azione sui finanziamenti allo sviluppo e sulla lotta al cambiamento climatico. Lo ha detto la vice segretaria generale dell’Onu, Amina Mohamed, nel suo video messaggio all'evento conclusivo del Festival dello sviluppo sostenibile 2020, promosso da AsviS, in occasione del quinto anno dalla sottoscrizione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della ricorrenza del 75mo anniversario delle Nazioni Unite. Secondo Mohamed, il Covid-19 ha dimostrato come “salute e sviluppo sostenibile siano interconnessi”. La vice segretaria generale dell’Onu ha sottolineato l’attuale aumento della spesa pubblica per la salute a livello globale che inevitabilmente “aggrava i divari finanziari” già esistenti. Le donne, inoltre, sono più "esposte e colpite" anche dalla crisi del lavoro innescata dalla pandemia. “Incoraggio l’Italia ha inserire i principi degli accordi di Parigi nel suo piano di ripresa economica”, ha affermato Mohamed, e la presidenza italiana nel 2021 è fondamentale nella sua visione "anche per mobilitare i cittadini, le imprese e le istituzioni verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile".(Pav)