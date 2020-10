Covid: Bernini (FI), troppe falle, governo ha sprecato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma: "Mettiamo in fila tre notizie di cronaca: otto ore di fila al drive-in per avere un tampone, la caccia vana nelle farmacie al vaccino antinfluenzale, l’allarme sulle terapie intensive che rischiano di essere insufficienti al Sud. Tre falle clamorose - prosegue la parlamentare in una nota - che dimostrano il cattivo uso dello stato d’emergenza da parte del governo e che gettano una lunga ombra su quanto potrà avvenire nei prossimi mesi". Per l'esponente di FI, "c’era tutto il tempo per non farsi trovare impreparati alla seconda ondata di Covid. Tempo purtroppo sprecato". (Com)