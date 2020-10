Spagna: presidente Madrid Ayuso, nostre misure contro Covid iniziano a dare buoni frutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure adottate dalla comunità di Madrid contro il coronavirus "iniziano a dare i loro frutti" e ora è necessario fare in modo che le strutture che rispettano le regola sino luoghi sicuri per non far affondare l'economia.Lo ha affermato la presidente della regione, Isabel Diaz Ayuso, spiegando che nonostante il momento critico "non si può trasferire la paura alla popolazione", annunciando che i 3,4 miliardi di euro stanziati dal governo centrale saranno utilizzati per le politiche dell'istruzione e della sanità. In tal senso ha dichiarato che sono in fase di assunzione 10 mila operatori sanitari e fino a questo momento sono stati effettuati oltre un milione di test Pcr. (Spm)