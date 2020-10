Covid: Arcuri, virus diffuso in tutti i territori, questa è la sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il virus "ha una geografia più diffusa": se prima infatti era concretato in alcuni territori "oggi si è allargato a zone d'Italia meno preparate a fronteggiarle. Questa è la scommessa delle prossime settimane". Lo ha affermato il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del convegno "Ey Capri 2020". Ci sono anche aspetti positivi, però, secondo il commissario perché "quando questa pandemia è scoppiata anche gli scienziati erano impreparati e rincorrevano il virus. Ora non riescono ad anticiparlo ma almeno ad affiancarlo". Oggi, inoltre, intercettiamo il virus "quando è più giovane" mentre prima, identificandolo in una fase più avanzata, era necessario in molti casi ricorrere alla terapia intensiva. (Rin)