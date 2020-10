Francia: coronavirus, negli ospedali dell'Ile-de-France scatta il "piano bianco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinnanzi all'aumento della circolazione del coronavirus, l'Agenzia regionale della Salute (Ars) della regione parigina dell'Ile-de-France ha attivato il "piano bianco", che prevede l'impiego di maggiori risorse per affrontare una situazione eccezionale. "Vista la pressione sui letti di rianimazione e di ricovero convenzionali ho chiesto ai direttori degli istituti sanitari della regione di far scattare il loro piano bianco per mobilitare tutte le risorse e anticipare i prossimi giorni", ha scritto su Twitter Aurelien Rousseau, direttore dell'Ars dell'Ile-de-France. (Frp)