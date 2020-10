© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi casi di coronavirus in Russia per il terzo giorno consecutivo ha superato gli 11 mila contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.493 casi, come reso noto dalle autorità della Federazione Russa. Il numero totale di contagiati ha raggiunto quota 1.260.112. (Rum)