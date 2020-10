Spagna: vicepremier Iglesias, sarebbe inconcepibile aprire un procedimento su "caso Dina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe "inconcepibile" per una democrazia europea che la Corte suprema spagnola accolga la richiesta del giudice del Tribunale nazionale di aprire un procedimento penale nei miei confronti per falsa denuncia sul "caso Dina". Lo ha affermato il vicepremier e leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, nel corso di un'intervista radiofonica a "Rac1", aggiungendo di non considerare questa possibilità "neanche come mera ipotesi". Iglesias ha poi sottolineato che l'unica cosa che è "accreditata" dal punto di vista giudiziario "è che le fogne dello Stato" (riferendosi a presunti legami tra apparati di polizia e giudiziari legati al Partito popolare) lo hanno spiato. "Da quando siamo andati al governo, l'ala destra di questo paese è pronta a usare tutti i mezzi per far cadere" l'esecutivo, ha attaccato. Il vicepremier ha rassicurato di avere il sostegno del primo ministro, Pedro Sanchez. "Mi ha detto di stare calmo ed è consapevole di quello che sta succedendo e di quello che è successo ieri", ha concluso. (segue) (Spm)