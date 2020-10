Spagna: vicepremier Iglesias, sarebbe inconcepibile aprire un procedimento su "caso Dina" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto "caso Dina" è una vicenda iniziata nel novembre del 2015 quando Dina Bousselham, appena tornata in Spagna dopo il suo periodo come consigliere di Pablo Iglesias al Parlamento europeo, aveva denunciato il furto del suo cellulare. Nel luglio 2016, il quotidiano "Ok Diario" aveva pubblicato una serie di messaggi di messaggi confidenziali di Iglesias sul suo rapporto con la collaboratrice. Successivamente fu trovata in casa dell'ex commissario Villarejo, attualmente in carcere e coinvolto in numerosi processi per spionaggio e corruzione, una copia dei documenti dell'ex segretaria. Iglesias aveva poi ottenuto la scheda del cellulare grazie all'editore della rivista "Interviú" che invece di pubblicare i contenuti l'ha consegnata al leader di Podemos. Dopo averla conservata per circa 6 mesi, senza comunicare nulla alla legittima proprietaria, l'ha poi restituita a Dina Bousselham danneggiata ed inutilizzabile. Secondo il giudice del Tribunale nazionale, Iglesias avrebbe cercato di fingere di essere vittima di una trama del commissario José Manuel Villarejo per screditarlo nel piano di una campagna elettorale, una strategia concordata con il suo partito. Il leader del Partito popolare (Pp) ha chiesto al primo ministro, Pedro Sanchez, che il vicepremier Iglesias lasci immediatamente l'incarico "rispettando lo stesso metro di valutazione che aveva chiesto nella sua mozione di sfiducia" contro il governo popolare di Mariano Rajoy. (Spm)