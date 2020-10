© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto per un malore un sub 32enne di Cagliari, Luca Taras, che si era immerso nelle acque di fronte a Sarroch. Il giovane non è più riemerso e, verso mezzanotte è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti il 118, i Carabinieri di Pula e gli uomini della Capitaneria di Porto di Cagliari che lo hanno recuperato ormai cadavere: inutili sono stati i tentativi di rianimazione. (Rsc)