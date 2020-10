Covid: Fornaro (Leu), risposta nazionale e unitaria a seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "la risposta alla crescita dei contagi Covid-19 deve essere nazionale e unitaria, evitando eccessi di particolarismi regionalistici. Bisogna tutelare la salute degli italiani con la stessa intensità e in modo eguale in tutte le regioni e dare messaggi chiari e univoci". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "è necessario, quindi, evitare una sterile e dannosa gara tra chi dice di tutelare di più gli abitanti della propria regione rispetto alle altre. La lotta contro il Covid-19 non può che essere nazionale, nel quadro di una fattiva collaborazione istituzionale". (Com)