Romania: presidente Federalberghi, circa 100 mila dipendenti del settore ricettivo perderanno il posto di lavoro entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle restrizioni decise dal governo nel contesto della pandemia di Covid-19, circa 100 mila dipendenti del settore ristorazione e ospitalità perderanno il posto di lavoro entro la fine dell'anno, mentre l'industria subirà perdite di tre miliardi di euro. Lo ha affermato presidente della Federalberghi romena, Calin Ile in una dichiarazione. "La decisione del Comitato per le situazioni di emergenza di Bucarest di chiudere di nuovo ristoranti e caffè è stata presa senza la presentazione di prove che questo settore avrebbe contribuito alla diffusione del contagio. Finora, il settore è sopravvissuto grazie alle decisioni del governo di garantire la cassa integrazione e compensi pari al 41,5 per cento dello stipendio dopo il ritorno al lavoro dei dipendenti ma ora non sappiamo cosa succederà", ha detto Ile. Nel contesto del vertiginoso aumento dei casi di Covid-19 in Romania, le autorità di Bucarest hanno imposto restrizioni nella capitale, dove i ristoranti e i bar all'interno sono stati chiusi a partire da ieri. (Rob)