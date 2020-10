Hong Kong: insegnante licenziato per uso materiali pro indipendenza, 200 reclami in un anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l’ufficio Istruzione ha attivato un “servizio di consulenza professionale” di cui gli editori possono avvalersi “su base volontaria” in cambio dell’inserimento dei testi rivisti ed emendati in una lista di titoli “raccomandati” pubblicata dal sito dell’ufficio. Il servizio riguarda otto serie di libri di testo per le “arti liberali”, materie umanistiche che fanno parte del programma degli esami di ammissione all’università. Sei editori hanno sottoposto i loro testi a questa consulenza. L’Hong Kong Professional Teachers’ Union (Hkptu), il più grande sindacato di insegnanti della Regione amministrativa, ha espresso preoccupazione per l’adesione all’iniziativa. In un comunicato emesso alla fine di agosto l’organizzazione sindacale ha sollecitato l’interruzione del servizio per il prossimo anno scolastico denunciando una “censura politica” e paventando il rischio di “un fenomeno di autocensura”. (Cip)