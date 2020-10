Libia: deputato parlamento Tobruk, dialogo Bouznika passo in avanti per unificare istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento che si riunisce in Cirenaica), Ibrahim Dressi, ha affermato che i colloqui avvenuti nei giorni scorsi a Bouznika, in Marocco, tra il parlamento libico e l’Alto consiglio di Stato rappresentano “un passo nella direzione dell'unificazione delle istituzioni statali in Libia e la fine della divisione politica che ha danneggiato i cittadini e reso difficili le loro condizioni di vita”. In un comunicato stampa, Dressi ha aggiunto di considerare positivamente l'accordo di Bouznika tra i rappresentanti della Camera dei rappresentanti libica e dell’Alto consiglio di Stato, visti i progressi nel processo politico. Dressi ha espresso tuttavia il timore che una parte degli esponenti dei rispettivi organi rappresentativi non accolga con favore i risultati raggiunti.(Res)