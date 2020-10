Siria: Osservatorio siriano diritti umani, in setttembre 90 morti in scontri tra esercito e Is nella Badia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli scontri tra l’Esercito arabo siriano e lo Stato islamico nel deserto della Badia, in Siria, sono morti 90 combattenti dall’inizio del mese. Lo riferisce l’Osservatorio siriano dei diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra. Sohr ha specificato che i morti tra i governativi sono 41 e 49 tra le fila dell’Is, di cui dieci dei primi e 13 dei secondi solamente nelle ventiquattro ore precedenti. Gli scontri sono avvenuti in due aree separate del deserto della Badia, che separa la valle dell'Oronte nell'ovest da quella dell'Eufrate nell'est. Secondo il Sohr, l'aeronautica russa ha condotto raid in supporto e a copertura delle forze di Damasco. (Rel)