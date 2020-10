Nuovi casi di Covid: per il viceministro Sileri non è "impennata" ma "salita controllata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’aumento dei casi di coronavirus in Italia è intervenuto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha affermato: “Più che impennata, la chiamerei una salita controllata dei contagi. Il trend è sicuramente in crescita, ma la crescita è molto lenta. Nelle prossime settimane - ha aggiunto ai microfoni di Radio Cusano Campus - dobbiamo aspettarci che i casi salgano ulteriormente. 3500 casi non indicano una notevole circolazione del virus, ma bisogna continuare a rispettare le regole per far sì che la circolazione non aumenti. Meno circola il virus, meno persone si contagiano, meno c’è il rischio che il virus entri nelle case contagiando i più anziani e aumentando il numero di casi gravi”, ha spiegato il viceministro.Sull’obbligo di mascherina anche all’aperto, Sileri ha poi detto: “In questi mesi ne ho sentite di tutti i colori, ho sentito parlare di dittatura sanitaria… Dittatura sanitaria di cosa? E’ come se dopo che un chirurgo ha operato un paziente prescrive al paziente di restare a casa per qualche giorno. Qui c’è un virus che si è dimostrato letale, bisogna mettersi la mascherina, stare a distanza dagli altri, lavarsi le mani, questo si chiama protezione per se stessi e per gli altri. Se negazionisti e faziosi - ha aggiunto - dovessero togliersi la mascherina ci ritroveremmo nella situazione di febbraio-marzo. Purtroppo la stupidaggine fa più notizia della non stupidaggine. La mascherina protegge se stessi e gli altri, se qualcuno crede che questa sia una dittatura sanitaria sbaglia ed ha poco rispetto per gli altri. Se tutti rispetteranno le regole - ha concluso Sileri - un secondo lockdown nazionale lo vedo molto improbabile, è più probabile che ci siano misure più restrittive ove ci fossero più focolai in ambito locale, quindi dei lockdown chirurgici”. (Rin)