Brexit: "Financial Times", secondo le due parti c'è ancora spazio per i negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Frost e Michel Barnier, negoziatori per la Brexit rispettivamente del Regno Unito e dell'Unione europea, si sono espressi circa il bisogno di "esplorare nuovi compromessi sulle questioni più complesse da dirimere", mentre secondo il ministro per i Rapporti con il parlamento britannico e incaricato di organizzare un'eventuale uscita senza accordo commerciale Micheal Gove, ci sarebbe spazio per "sostanziale ottimismo" circa l'andamento dei negoziati. Lo scrive il "Financial Times". Parlando alla Camera dei Lord, David Frost ha dichiarato che il Regno Unito sarebbe stato "disponibile" a discutere circa un impegno "ulteriore" sugli aiuti di Stato rispetto a quanto prevederebbe normalmente un accordo di libero scambio. La questione degli aiuti di Stato è una delle due questioni dirimenti che hanno finora impedito di raggiungere un accordo, insieme a quella relativa ai diritti di pesca, e l'apertura di Frost viene vista come un segnale di "disponibilità" verso le richieste dell'Unione europea. Sul versante europeo invece, Michel Barnier ha richiesto ai governi degli Stati membri di mostrare "un po' di flessibilità" sulla questione dei diritti di pesca, allo scopo di sbloccare le trattative con il Regno Unito. Anche Barnier si è espresso positivamente circa la possibilità di raggiungere un accordo, ed ha dichiarato di attendersi che i negoziati continuino oltre la deadline del 15-16 ottobre, che il primo ministro britannico Boris Johnson aveva precedentemente identificato come termine ultimo per raggiungere un accordo. (segue) (Rel)