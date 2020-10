Coronavirus: Fapi, "evitare nuovo lockdown, sarebbe sciagura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo lockdown deve essere evitato mettendo in campo tutte le misure di sicurezza e prevenzione contro il coronavirus. Qualora si dovesse tornare ad una misura estrema, si tratterebbe di una sciagura troppo grande che metterebbe definitivamente in crisi il tessuto economico e sociale del Paese. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Tante imprese – aggiunge il leader della Fapi - non reggerebbero una nuova serrata e sarebbero costrette a cancellarsi dal registro imprese. In questo momento di grande difficoltà determinata dall'impennata dei contagi, in particolare quelli registrati in Campania, urge stimolare la coscienza civica con un forte appello alla responsabilità collettiva. In gioco c'è il futuro della nazione e la vita degli italiani", conclude Sciotto. (Rin)