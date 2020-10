Libia: Qatar accoglie con favore i risultati del dialogo Bouznika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Qatar ha espresso il suo apprezzamento per gli accordi raggiunti a Bouznika, in Marocco, tra le delegazioni della Camera dei rappresentanti libica e l’Alto consiglio di Stato, nel contribuire a sostenere gli sforzi per una soluzione politica in Libia e per la ricostruzione dello Stato in modo da preservare i diritti delle persone e lo stato di diritto. In una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri del Qatar, Doha ha accolto con favore il raggiungimento di un’intesa di massima tra le delegazioni del Consiglio di Stato e della Camera dei rappresentanti in merito ai controlli, ai meccanismi e ai criteri per la selezione delle posizioni di leadership delle istituzioni sovrane in Libia.(Res)