Libia: un conflitto tra ministero Finanze e procura militare a Tripoli fa emergere uno scandalo

- Lo scontro tra il ministero delle Finanze del Governo di accordo nazionale libico e il procuratore generale militare di Tripoli ha fatto emergere uno scandalo, dopo che i rapporti tra loro si sono deteriorati a seguito dell'arresto del presidente del comitato permanente per la razionalizzazione dei salari, Amin Bou Abdullah. Secondo quanto riferisce il sito “al Saa 24”, il ministro delle Finanze, Faraj Boumtari, ha criticato la sospensione del capo del comitato permanente per la razionalizzazione salariale nel suo ministero, affermando sulla sua pagina Facebook che “il ministero delle Finanze denuncia la detenzione avvenuta su ordine del procuratore presso l'Ufficio del procuratore generale militare". Boumtari ha affermato che “ci sono molte ragioni per criticare la decisione, inclusa l'assenza di qualsiasi rapporto funzionale tra la commissione e l'Ufficio del procuratore generale militare, poiché il capo della commissione è un dipendente pubblico che non ricopre alcun grado militare e l'incidente su cui si sta indagando non è considerato un crimine a cui si applica la legge militare". Boumtari ha aggiunto che "l’argomento sotto inchiesta è un procedimento amministrativo relativo agli stipendi della Procura militare, osservando che tali questioni sono trattate secondo la gerarchia amministrativa e il ritardo nel completamento della procedura è stato provocato dal ministero della Difesa che non ha fornito nei tempi previsti la documentazione alla commissione”. Il procuratore militare di Tripoli, Khaled Suleiman, ha risposto alle dichiarazioni di Boumtari con una minaccia, affermando: "Colpiremo con il pugno di ferro tutti coloro che hanno tentato di violare i rifornimenti militari, fondi e proprietà in patria e all'estero". Suleiman ha aggiunto in una dichiarazione pubblicata lo scorso 7 ottobre che "il capo del comitato di razionalizzazione salariale ha rifiutato di ricevere i documenti dei martiri (riferendosi ai membri delle milizie armate morti a Tripoli) per completare le loro procedure salariali".(Lit)