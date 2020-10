Italia-Kenya: imprenditorialità a sostegno dello sviluppo, oggi il webinar di Aics e E4Impact

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi la tavola rotonda “Accelerating Sustainable Development”, dedicata al progetto di “Incubatore di impresa in Kenya E4Impact” finanziato dalla Cooperazione italiana. Il webinar, riferisce la Farnesina, è organizzato dall'ambasciata d’Italia in Kenya, dall’ufficio dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Nairobi e la Fondazione E4Impact in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, e si concentrerà sul progetto di incubatore di start-up e acceleratore di impresa promosso dalla Fondazione E4Impact con il supporto tecnico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, del quale beneficiano 20 aziende innovative keniote. Interverranno l’ambasciatore d’Italia in Kenya, Alberto Pieri, i professori Mario Molteni e Frank Cinque della Fondazione E4Impact, assieme a imprenditori kenioti e start-up locali partecipanti all’incubatore di start-up. Il progetto è in particolare volto a promuovere l’imprenditorialità femminile e ad alto impatto sociale/ambientale, a creare opportunità di occupazione per i giovani e stimolare l’apertura all’internazionalizzazione delle nuove imprese in Kenya. E' improntato all’approccio cosiddetto “a tripla elica”, che mette in relazioni i tre attori principali coinvolti nei processi innovativi (università/enti di ricerca, impresa e istituzioni) e, in quest'ottica, vanta tra i propri partner soggetti pubblici, università ed enti kenioti. Nel corso dell’evento si illustreranno i progressi raggiunti a due anni dal lancio del progetto, con particolare riguardo al contributo dello stesso alla diffusione e all’innesto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei processi e nei risultati delle start-up keniote partecipanti. (Com)