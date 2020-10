Roma: ubriaco minaccia con mattone clienti supermercato e poi aggredisce agenti, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aggirava all’ingresso di un supermercato, il Conad di via di Castel di Leva, completamente ubriaco e con un mattone fra le mani, spaventando i clienti. I dipendenti dell’esercizio commerciale allora hanno chiamato il 112 e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sono arrivati gli agenti della polizia di Stato della sezione Volanti che hanno trovato l’uomo, un italiano di 41 anni, seduto vicino al supermercato in via del Casale Radicelli e quando gli hanno chiesto i documenti per identificarlo questo è andato in escandescenza, insultando i poliziotti, cercando di aggredirli e sputando nella loro direzione. Gli agenti lo hanno allora ammanettato e lui ha tentato di sbattere la testa per terra, poi, condotto nella volante, ha tentato di sfondare il divisorio e i finestrini dell’auto a calci e pugni. Gli agenti hanno chiamato anche il 118 e l’uomo è stato portato all’ospedale Sant’Eugenio per accertamenti per il suo stato d’ebbrezza. Il 41enne è stato arrestato per resistenza, oltraggio, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato.(Rer)