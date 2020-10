Germania: Istituto Koch, 4.058 casi di coronavirus in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4.058 i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, in netto aumento dai 2.828 di ieri, 7 ottobre. Le vittime sono 16. È quanto reso noto oggi dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il dato odierno è il massimo storico da aprile. In quella che a oggi è la fase più acuta della pandemia, in un giorno erano state contate in Germania oltre 6.000 infezioni da Sars-Cov2. Le ultime cifre portano i contagiati nel paese dall'inizio della pandemia a 310.144, con 9.578 decessi.(Geb)