Covid: illegittima chiusura di Zoomarine, Tar dà ragione a parco contro comune Pomezia

- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza collegiale, conferma l’ordinanza presidenziale di sospensione del provvedimento del Comune di Pomezia che imponeva la chiusura di Zoomarine per 5 giorni. Il provvedimento era scaturito a seguito di forti polemiche per delle foto scattate durante uno spettacolo all'interno del parco acquatico, nelle quali si vedevano gli spalti pieni di spettatori senza mascherine e irrispettosi del distanziamento sociale imposto per prevenire la diffusione del Covid-19. “Siamo profondamente soddisfatti della decisione del Tar. La tutela della salute dei visitatori e di tutti i lavoratori, nonché degli animali ospitati, è sempre stata la nostra priorità e continuerà ad essere l’unica mission di Zoomarine e di Dolphins Company", ha commentato in una nota Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine. (segue) (Rer)