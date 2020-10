Covid: illegittima chiusura di Zoomarine, Tar dà ragione a parco contro comune Pomezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I controlli effettuati delle autorità competenti all’interno del nostro parco hanno riscontrato il rispetto delle disposizioni in materia anti covid e una scrupolosa attenzione al benessere di visitatori e lavoratori, che rendono Zoomarine un luogo sicuro", ha continuato l'amministratore delegato Lenzi. "Siamo consapevoli della situazione delicata che stiamo vivendo, per questo all’interno del nostro Parco sono stati intensificati i controlli da parte dello staff, che ha vigilato sul rispetto delle regole da parte degli ospiti. Per il bene e la sicurezza di tutti, continuiamo a chiedere, quindi, la collaborazione anche dei visitatori e l’impegno ad adottare i comportamenti richiesti, come indossare la mascherina anche all’aperto e mantenere il distanziamento sociale nelle file e negli spazi comuni, e di igienizzare di frequente le mani". (Rer)