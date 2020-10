Milano: presa la "banda dei georgiani" specializzata nei furti in abitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, nell'ambito di un'attività investigativa svolta nei confronti di cittadini georgiani, ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero titolare delle indagini Francesca Crupi e dal Procuratore Aggiunto Laura Pedio a carico di 7 soggetti gravemente indiziati del reato di furto in abitazioni ubicate in zone centrali di Milano, in concorso ed ha eseguito di iniziativa un fermo di polizia giudiziaria a carico di un egiziano, ricettatore professionale del gruppo criminale. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà presso la Sala Scrofani della Questura alle ore 10:30.(Com)