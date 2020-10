Lavoro: Catalfo, un paio di mesi per la riforma ammortizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la riforma ammortizzatori "i tempi non sono lunghi, credo che in un paio di mesi potremo arrivare al risultato finale". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Radio 1 Rai, parlando dei tempi di revisione degli ammortizzatori sociali per imprese e lavoratori. "La prima tappa che si propone la riforma è di assicurare un sistema che sia universale e differenziato, che copra tutti ma differenziato in base alle dimensioni dell'azienda", ha spiegato. "L'intenzione è di creare un unico strumento che accompagni i lavoratori delle aziende che non hanno prospettive d ripresa" e "ridurre i tempi di fermo del lavoratori per non andare in Naspi", ha aggiunto Catalfo. "Il provvedimento è collegato alla Nadef. E' un tema importante che interessa tutti i lavatori. I tempi non sono lunghi, credo che in paio di mesi arriveremo al risultato finale", ha concluso il ministro del Lavoro. (Rin)