Droga: spaccio "porta a porta" durante lockdown, 19 arresti ad Avellino

- Questa mattina 150 carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati per l’esecuzione di 19 misure coercitive emesse dal gip del Tribunale di Avellino, per i reati di detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. L’operazione, denominata “Delivery”, ha consentito di disarticolare una rete di spacciatori che, per le restrizioni conseguenti l’emergenza epidemiologica in atto da Covid-19, effettuavano la consegna della droga anche “porta a porta”. Sono in atto perquisizioni anche con l’ausilio di unità del nucleo carabinieri cinofili di Sarno nonché di velivolo del 7° nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano. (Ren)