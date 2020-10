Terrorismo: due "Beatles" dell’Is compaiono di fronte a un giudice statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei cosiddetti "Beatles" dello Stato islamico (Is) accusati di aver rapito e ucciso quattro ostaggi statunitensi nel 2014, Alexanda Kotey ed El Shafee Elsheikh, sono comparsi davanti a un giudice statunitense dopo essere stati trasferiti nella giornata di ieri da un carcere militare in Iraq. Il trasferimento dal Regno Unito agli Stati Uniti è stato possibile in seguito alla comunicazione di prove fondamentali alla loro incriminazione, una comunicazione avvenuta solo dopo che Londra ha ricevuto da Washington la rassicurazione che non sarebbe stata applicata loro la pena di morte, non prevista nell'ordinamento britannico. Entrambi i due uomini hanno sinora negato qualsiasi responsabilità. Il procuratore generale John Demers ha dichiarato alla stampa, immediatamente dopo il loro arrivo nella giornata di ieri, che le accuse sono "il risultato di molti anni di duro lavoro alla ricerca della giustizia" per i quattro cittadini statunitensi uccisi.(Rel)